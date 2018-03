Spectacles, musique et expos... Voici le programme de la semaine de L'Invitation :

Lundi 12 mars : Bug Bug - © Alice Piemme Direction le Varia où Aurore Fattier, metteuse en scène, propose un spectacle dans un genre rarement travaillé au théâtre : le thriller fantastique qui lui permet d’explorer la paranoïa et la peur légitime que génère notre société. Dans "Bug", Catherine Grosjean et Yoann Blanc vous partagent leurs démangeaisons cutanées et mentales. Le spectacle sera joué au Théâtre de Namur du 13 au 16 mars et au Théâtre de Liège du 20 au 24 mars.

Mardi 13 mars : R.O & Konoba L'Agenda de L'Invitation, du 12 au 16 mars - © Tous droits réservés Les deux artistes belges R.O et Konoba sortent tout premier EP ensemble, intitulé "ELLE’". Dessus, figurent des singles comme "On Our Knees" et "Hold Me", mais aussi plusieurs morceaux inédits.

Mercredi 14 mars : Olivier Lambinet L'Agenda de L'Invitation, du 12 au 16 mars - © Tous droits réservés Qu’il utilise le feutre ou la peinture à l’huile, l’artiste-peintre Olivier Lambinet met la représentation humaine au cœur de son univers pictural. C'est un nouveau champ artistique qu'il se propose d'explorer : la transfiguration qui met en avant les changements de l’individu. Son travail est exposé à la galerie Rivoli à Bruxelles du 15 au 17 mars et du 22 au 24 mars.

Jeudi 15 mars : Un homme libre L'Agenda de L'Invitation, du 12 au 16 mars - © Tous droits réservés A travers le parcours d'Adam, un radiologue issu d’une famille musulmane modeste, mais profondément pieuse, le spectacle de Malika Madi pose la question de notre propre destinée. La pièce est présentée dans le cadre du Festival Femmes et Migrations à l'Espace Magh à Bruxelles, du 21 au 31 mars.