L'âge de la bière, l'exposition qui étanche votre soif d'apprendre

Depuis quelques années, l’expérimentation est aussi une nouvelle piste d’investigation permettant de reconstituer des techniques de fabrication de la bière et des goûts disparus.

Aujourd’hui, le savoir-faire brassicole des siècles passés est de mieux en mieux connu grâce aux indices glanés dans les sources historiques ou lors d’interventions archéologiques. Les bâtiments brassicoles et leurs équipements ont généralement laissé peu de vestiges. C’est souvent la forme d’un four qui rappelle l’emplacement passé d’une cuve en métal, par exemple. Les résidus de céréales, de même que la présence de levure sont des traces rares mais précieuses.

À l’initiative de la Maison du patrimoine médiéval mosan, l’exposition est le fruit d’un partenariat entre plusieurs acteurs belges et français : Malagne – Archéoparc de Rochefort, l’Espace gallo-romain d’Ath, l’Abbaye de Villers et le Musée de la Bière à Stenay, en France. Cette collaboration se justifie par la nécessité d’une approche transpériode, par la vivacité des recherches actuelles en la matière et par la popularité de la thématique.

En pratique :

Exposition temporaire jusqu’au dimanche 3 octobre 2021

Tous les jours sauf le lundi, de 10h à 17h

Plus d’infos sur le site de la Maison du patrimoine médiéval mosan