L'abbaye de Parc à Louvain prolonge son exposition sur les Norbertins

C’est ainsi que les visiteurs ont désormais accès au réfectoire et à la bibliothèque du monastère. Les pièces maîtresses y sont les splendides plafonds en stuc du XVIIe siècle réalisés par Jean-Christian Hansche, ainsi que le couloir avec ses 21 vitraux monumentaux datant de la même époque et conçus par le maître verrier louvaniste Jan de Caumont.

image de l'exposition, Comme l'éclair. 900 ans de Norbertins’ - © Be Culture vue de l'autel de l'église abbatiale, Comme l'éclair. 900 ans de Norbertins’ - © Cedric Verhelst Image de l'exposition, Comme l'éclair. 900 ans de Norbertins - © Be Culture

Le "musée de dialogue" attaché à l’abbaye, le "Parcum", accueille une vaste exposition rétrospective, intitulée "Comme l’éclair : 900 ans de Norbertins". Elle propose un aperçu original de la vie de l’abbaye, où réside et travaille toujours une communauté de religieux, et évoque neuf siècles d’histoire des Norbertins. Elle réunit également des pièces précieuses provenant, non seulement des abbayes brabançonnes, mais aussi d’autres collections nationales et internationales. Une facette de l’exposition s’attache aussi à faire de la prospective, étant entendu que ces lieux de prière et de dévotion continuent à être des lieux de dialogue et de préservation d’un fabuleux patrimoine artistique.

Afin de le rendre plus vivant et interactif encore, les concepteurs de l’événement ont choisi d’effectuer des projections sur les plafonds tout en réalisant des paysages sonores ainsi que des animations audiovisuelles.

Depuis son ouverture au public, l'exposition a accueilli plus de 18000 visiteurs. Comme la demande reste forte, les organisateurs ont décidé de prolonger jusqu'au 29 août, cette exposition prévue initialement jusqu'au 1er août.

