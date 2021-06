Kunsten Route(s) des Arts : six parcours d'artistes pour découvrir la Flandre et la Wallonie

Mis sur pied depuis 2016 par les centres culturels de Halle, Beersel, Ittre, Tubize, Braine-le-Château, Rebecq et par le Centre culturel du Brabant wallon, le Kunsten Bo (!) s des Arts se transforme cette année, suite à la situation sanitaire, en Kunsten Route(s) des Arts. Le concept invite les visiteurs à partir à la rencontre des cultures flamande et wallonne via six balades, totalisant près de 30 km, qui seront accessibles gratuitement durant plus de trois mois. Les marcheurs pourront découvrir les œuvres et l’univers de six artistes. Des QR code et des panneaux donneront accès à des morceaux de musique, à des poèmes déclamés, aux commentaires des artistes ainsi qu’aux traductions dans les deux langues.

Sur les six parcours imaginés par les centres culturels partenaires, les six artistes sélectionnés et qui sont issus de chaque communauté linguistique présenteront une œuvre par parcours. "À la croisée des chemins, à l’orée d’un bois, au milieu d’un champ, les visiteurs pourront s’imprégner du jazz d’Olivier Collette et se laisser aller sur le punk-rock des Billions of Comrades, admirer les sculptures monumentales de Catherine Piret et décoder les propositions plastiques de François Huon, ou encore plonger dans la poésie de Maxime Savoldi et s’attarder devant les photographies de Thierry Geenen. Les marcheurs seront invités à découvrir l’ensemble des balades et par la même occasion, le territoire et le patrimoine de l’autre communauté", résument les organisateurs.

