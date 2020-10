KIKK festival à Namur : l'art numérique est dans la rue

Pour son édition 2020, le KIKK, festival des cultures digitales et créatives, s'adapte à la crise sanitaire et met franchement l'accent sur le parcours artistique dans la ville. Une ballade en 20 installations numériques. Le KIKK 2020 c'est aussi un nouveau lieu pérenne et toujours une multitude de conférences pour les geeks et les geekettes de la planète tech. Du 05 au 08 novembre à Namur.

Le KIKK c'est un festival technologique qui réussit à allier l'art, le business, la connaissance et le côté spectaculaire des technologies avec son populaire market de start ups. Cette année, point de market mais un parcours KIKK in town qui emmène les visiteur.teuse.s à la découverte d’installations d’artistes internationaux dispersés dans une dizaine de lieux, monuments et jardins patrimoniaux du cœur historique de la ville de Namur. Au rayon des oeuvres à ne pas manquer, Phosphor de l'artiste numérique star Robert Henke (aussi musicien du projet Monolake). Des rayons ultraviolets peignent des paysages temporaires sur une couche de poussière phosphorée. Chaque trace de lumière laisse une marque sur une chaîne de montagnes virtuelle, comme l'eau qui lave lentement de profonds canyons.

6 images Phosphor - Robert Henke © Tous droits réservés

6 images Ce qui nous (RE) lie... - Stéphanie Laforce © Tous droits réservés

Avec Ce qui nous (RE) lie... , Stéphanie Laforce allie interaction et distanciation physique. Son dispositif est un " Entre-sort " numérique interactif permettant de se (RE)lier tout en maintenant une distanciation physique. Par la manipulation des élastiques, le public devient acteur et joue de cet instrument de musique interactif. Chaque élastique est pourvu d’un comportement musical propre qui soit déclenchera des sons (cornes de brume, mouettes, tonnerre), soit générera des sons (amplitude des vagues, accélération du vent, chant des sirènes et des animaux marins…). A expérimenter au Delta. Ou encore se recueillir avec Le silence des particules de Guillaume Cousin, dans la Cathédrale Saint-Aubain. Et se laisser éblouir par la forêt de néons intitulée Bois Mort de Félix Luque Sánchez & Damien Gernay à l'école Sainte-Marie. Une production du “secteur arts numériques, Fédération Wallonie-Bruxelles”.

6 images Le Silence des Particules - Guillaume Cousin © Philippe-Bertheau

6 images Bois mort - Félix Luque Sánchez & Damien Gernay © Tous droits réservés

6 images Le Pavillon sur l'Esplanade de la Citadelle à Namur © Stephane Gueulette