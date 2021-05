Kiffer les Celtes et l'art contemporain ? c'est possible au CACLB

Plus

Au sud du pays, en Gaume, se niche le site gallo-romain de Montauban et le Centre d'Art Contemporain du Luxembourg Belge (CACLB). Deux lieux de culture, en pleine nature, qui valent le déplacement. Jusqu'au 30 mai, le CACLB présente les 14 plasticien.ne.s du Prix du Luxembourg 2020.

14 images Montauban - Buzenol - site archéologique - Vue intérieure du musée lapidaire © Montauban - Buzenol

14 images Arthur Delhaye , Innocents - 2021 © Xavier Ess - RTBF

Quatorze artistes ont été sélectionnés pour le Prix du Luxembourg 2020 Évidemment, tou.te.s sont originaires ou résident dans la province. La lauréate est la plasticienne Elise Claudot pour "Ecran de fumée", une installation de branches d'arbres en ombres chinoises projetées sur un écran en laine feutrée à la main. Pour l'artiste, l'arbre "symbolise le rapport divin que nous entretenions avec la nature et qui – au fil des siècles – s’est évaporé pour faire place au matérialisme de l’ère industrielle." Une installation qui pousse à la rêverie (avec une ambiance de forêt dans la bande-son) et en même temps, par la re-création du réel, Elise Claudot nous interpelle sur la mise en danger de notre patrimoine naturel.

14 images Elise Claudot, "Écran de fumée", 2021. Lauréate du Prix du Luxembourg 2021 © Xavier Ess - RTBF Elise Claudot, "Écran de fumée", 2021. Lauréate du Prix du Luxembourg 2021 © J.-P. Ruelle

Un parcours à travers le site Au fil des 6 espaces d'exposition, dont le contour d'un étang de 480 m, les techniques se diversifient : installation, peinture, sculpture, photographie, dessin, céramique et le vêtement avec le travail du styliste Igor Dieryck (22 ans), étudiant en 3 ème BA MODE à l' Académie Royale d'Anvers, à mi-chemin entre l'expérimentation et le vêtement. Wallifornia est le titre de sa collection en 2e année. Tout aussi réjouissantes et inquiétantes, ce sont les céramiques en grès émaillées de Naomi Gilon, dont un sac à main et des platform-boots soft comme leur couleur lavande mais recouvertes d'inquiétantes bestioles à 6 pattes. "Tout comme la Science-fiction, Naomi Gilon tente de mettre en récit [...] les peurs et les désirs sociaux."précise le guide du visiteur.

14 images Naomi Gilon, "Spring assortment: Lilac Bag/Platform thigh-high boots", 2021 © Xavier Ess - RTBF Naomi Gilon, "Spring assortment: Lilac Bag/Platform thigh-high boots", 2021 © Xavier Ess - RTBF

Les expérimentations photographiques de Lucas Leffler Lucas Leffler (27 ans) a un cursus technique (HELB Bruxelles) et artistique (KASK Gand) de la photographie. L'expérimentation fait partie de son travail. Pour le Prix du Luxembourg, il présente une installation fascinante autour d'une histoire de photographie qui ne l'est pas moins. L'histoire de l'usine Gevaert près d' Anvers et du Zilverbeek, le ruisseau d'argent.

14 images Lucas Leffler, "Steel-plates I / II", 2021. Tirages argentiques sur plaques d’acier rouillées © Xavier Ess - RTBF

Depuis les années 1920, explique Lucas Leffler, l'usine Gevaert a écoulé accidentellement des tonnes d'argent dans un ruisseau, le zilverbeek, résidus de la production de ses films argentiques. Les boues du ruisseau étaient colorées en noir par l'argent. En 1927, un ouvrier de Gevaert met au point un système pour extraire l'argent de ces boues. Il pouvait récupérer jusqu'à une demi-tonne d'argent par an, bien plus que son salaire. Lucas Leffler, fasciné par cette histoire, propose une installation de tirages argentiques de l'usine sur plaque d'acier rouillé et des tirages de vieilles photo des travailleurs de gevaert à consulter sur place. Une publication, Silver Creek, est parue en 2019(Idea Books).

14 images © Tous droits réservés © Tous droits réservés

14 images Laurent Trezegnies, "Le contour du ciel", 2021. Piquets polycarbonates jaune et noir © TILLIERE Bruno

En extérieur, Laurent Trezegnies a placé tous les 10 mètres des piquets en polycarbonates jaune et noir qui contourne l’étang du CACLB sur 480 m. Cette installation de géomètre bascule dans la poésie par l'intermédiaire de son titre "Le contour du ciel". Quant à Julie Roland, elle a ramené l'extérieur, et les égarements d'une marche de huit jours en solitaire à travers l'Ardenne, dans un cube de verre où elle propose quelques photos noir et blanc et le journal de ce voyage... intérieur.

14 images Julie Roland, "Via Arduinna", 2021 © Xavier Ess - RTBF

14 images Julie Roland, "Via Arduinna", 2021. © Xavier Ess - RTBF

Arthur Delhaye, Maxime Gougeon, Amine Jaafari, Marie Aude, Emile PierretCleo Totti, Carole Wilmet et Jéröme Wilot Maus avec ses sculptures-totems en pierre, paraffine et bois, sont les autres artistes à suivre, dans les espaces du CACLB et au-delà. En pratique : Prix du Luxembourg jusqu'au 30 mai 2021 CACLB Site de Montauban-Buzenol

Rue de Montauban

B-6743 Buzenol (Etalle) mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h ou sur rendez-vous.