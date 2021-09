Keramis : une visite guidée sur les traces de l’industrie Boch

Keramis, le centre de la céramique de la Fédération Wallonie-Bruxelles érigé sur le site de l’ancienne industrie Boch dans le centre du Hainaut, diversifie son offre muséale lors de ce mois de septembre 2021. En plus de ses deux expositions présentées depuis cet été, Keramis propose également une visite guidée dans le cadre du parcours "Raconte-moi Boch", qui fait partie des espaces permanents du musée.

La prochaine visite aura lieu ce samedi 25 septembre, de 11h à 12h30. Au travers d’un guide du visiteur, le musée présente son histoire et son héritage et complète la visite. Le parcours entraînera les visiteurs sur le lieu chargé d’histoire tout en présentant ses figures mythiques (comme Olga Manuelli) et l’origine de l’empire faïencier, de l’arrivée des Boch à La Louvière jusqu’aux dernières pièces sorties des lignes de productions.