Keramis présente Hugo Meert et Jean Glibert, l'un "Incassable", l'autre pour "Voir le noir"

L'affiche d' "Incassable" © DR

Depuis 1985, Hugo Meert travaille la céramique avec dérision et inventivité. Originaire d’Alost, il a aujourd’hui établi son atelier à Profondeville, dans la province de Namur. L'exposition à Keramis présente une cinquantaine de céramiques représentatives du processus créatif de l'artiste et de son évolution.

De Fuck-T, une théière qui dérange en confrontant subtilement la finesse du thé et la rivalité des rapports humains à B.C. Hammer, ce fameux marteau en faïence plaquée or court-circuitant catholicisme et communisme, l’œuvre d’Hugo Meert se raconte dans une scénographie des plus surprenantes. Boîtes en carton, papier bulle et chips en polystyrène magnifient ainsi les céramiques noires, blanches et or aux accents parfois décalés, surréalistes ou piquants.

