Keith Haring : l’artiviste qu’on aurait aimé avoir comme ami

On ne peut que se sentir proche de lui en quittant l’exposition qui lui rend honneur à BOZAR.

D’entrée de jeu, on est prévenu : Keith Haring était un artiste, bien sûr, mais aussi et surtout un activiste. C’est d’ailleurs avec une immense fresque proclamant "Art is for everybody" que commence la rétrospective qui le met à l’honneur au Palais des Beaux-arts de Bruxelles jusqu’au 19 avril 2020.

10 images All Keith Haring Works © Keith Haring Foundation BOZAR All Keith Haring Works © Keith Haring Foundation BOZAR All Keith Haring Works © Keith Haring Foundation BOZAR

"L’art, c’est pour tout le monde !", Haring en était convaincu. Toute sa vie, Keith a partagé sa vision du monde à qui voulait l’entendre : dans les métros de New York, dans des espaces d’expositions alternatifs, sur les murs, dans les clubs, sur des affiches, avec des produits de merchandising dans son Pop Shop ... Il n’avait qu’un seul mot d’ordre : partager ! Mais pas n’importe quoi. Ne l’oublions pas, Keith Harring n’était pas qu’un artiste. C’était aussi un militant. Tout chez lui était politisé. Chaque dessin était une prise de position : sur le racisme, sur la toxicomanie, sur l’homophobie, sur l’intolérance, sur la situation politique de son pays, et à la fin de sa vie, sur la peur du sida.

10 images Ignorance = Fear, 1989 – Poster 660 x 1141 mm Keith Haring Foundation / Collection Noirmontartproduction, Paris

Pour autant, Keith n’était pas quelqu’un d’angoissé, ni d’aigri. Les couleurs vives qu’il utilisait, la musique pop sur laquelle il dansait en réalisant ses œuvres, et son amour pour la fête - que l'on découvre avec bonheur au fil de l'exposition - témoignent de sa joie de vivre. Ce ne sont pas seulement les œuvres de Keith Haring (qui sont déjà mondialement connues, pour ne pas dire cultes) qui sont dévoilées tout au long de cette rétrospective, c'est aussi sa belle personnalité. On s’y attache, à ce petit génie au talent simple et efficace. On se connecte, l’espace de quelques heures, à ses joies, son sens du partage, son empathie, ses engagements, sa bienveillance et son exaltation créative. On en apprend beaucoup sur lui, et on se dit qu’on aurait bien aimé l’avoir comme ami. Car la vie avec Keith devait être sacrément palpitante !

10 images Keith Haring drawing on glass, 1987 Muna Tseng Dance Projects Inc.

► La carrière de Keith Haring fut brève mais intense et ô combien influente, et BOZAR lui rend un très juste et bel hommage avec cette rétrospective ... à voir, sans hésiter, jusqu’au 19 avril 2020.

