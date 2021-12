Johannes Vermeer exposé au Rijksmuseum d’Amsterdam pour la première fois

L’exposition comprendra des chefs-d’œuvre tels que "La jeune fille à la perle", "Le géographe", "Une dame écrivant une lettre et sa servante" et "La Femme à la balance". Parmi les œuvres qui n’ont jamais été montrées au public aux Pays-Bas, figure "La Liseuse à la fenêtre" , récemment restaurée, provenant de la Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde.

Le Rijksmuseum d’Amsterdam, aux Pays-Bas, consacrera pour la première fois de son histoire une exposition au maître de la peinture du XVIIe siècle Johannes Vermeer. Présentée au printemps 2023, elle sera la plus grande exposition sur l’artiste jamais organisée, selon le musée.

Selon le Rijksmuseum, Vermeer est surtout connu "pour ses scènes d’intérieur tranquilles et introverties, son utilisation sans précédent de la lumière vive et colorée et son illusionnisme convaincant". Il a laissé derrière lui une œuvre "remarquablement petite" d’environ 35 tableaux, répartis dans diverses collections à travers le monde entier. Ces chefs-d’œuvre sont rarement prêtés.