Johan Muyle interroge l'humain depuis 35 ans et nous le raconte au Mac's

Johan Muyle jette un coup d’œil dans le rétroviseur, sur le chemin de création qu’il parcourt depuis 40 ans, il sélectionne une trentaine d’œuvres. C’est le principe de cette exposition qui démarre ce samedi 19 décembre au Mac’s, à Hornu : "No room for regrets", une rétrospective qui permettra à ceux qui le découvrent de faire connaissance avec l’univers insolite de Muyle. Les fans, eux, se délecteront de voir des œuvres inédites mais aussi de revoir des sculptures connues mais installées de manière à dialoguer avec l’architecture du Mac’s. "J'ai la chance d'avoir pratiqué l'art depuis 35 ans, avoir un métier où on regarde le monde, je considère ça comme un luxe" explique l'artiste. "Je ne me sens investi d'aucune mission mais je ne me sens pas non plus désintéressé du monde qui m'entoure, je suis intéressé par l'humain, au sens large du terme et son comportement m'étonne toujours et me questionne. A travers mes sculptures, je n'apporte pas de réponses mais je formule de nouvelles questions en images, des voies de réflexion".



"Les reines mortes" 1988 - © RTBF Ça commence par le début. Le Johan Muyle des années '80. Des animaux taxidermisés qui annoncent la façon dont l’artiste travaillera toute sa vie : des œuvres inspirées de ses racines comme de ses voyages, de fables qu’il nous invite à décoder, des miroirs qu’il brandit devant notre condition d’humain. Car le travail de Muyle ne serait rien sans le regard de l’autre : "de mon point de vue, l'œuvre n'existe que par celui qui regarde. Quand une œuvre est en atelier c'est un travail en cours, à partir du moment où elle est donnée à voir et qu'elle est authentifiée par le spectateur comme une œuvre d'art, à partir de ce moment, elle acquiert ce statut-là. Et effectivement je suis très curieux de la place du spectateur dans l'exposition".

"L"impossibilité de régner" Johan Muyle 1991 - © RTBF "Je ne suis pas un militant, je suis un homme qui interroge le monde" Temps fort de l’expo : "L’impossibilité de régner", un espace clos à partager avec un rhinocéros monté sur roues, se déplaçant dans une arène fermée, il se cogne aux parois… Le titre de l’œuvre et son année de réalisation nous renvoient à un épisode de l’histoire de la Belgique. En 1990, le Roi Baudoin se plaçait pendant 24 heures en situation d’impossibilité de régner pour éviter de signer la loi sur la dépénalisation de l’avortement. Le pouvoir impuissant symbolisé par un rhino sans corne… Voilà comment Johan Muyle nous raconte ce qu’il a vécu. Mais les générations actuelles y verront peut-être autre chose. L’artiste ne veut pas enfermer ses œuvres dans une lecture unique : "on sait en tant qu'artiste qu'une œuvre n'est pas simplement contextualisée, elle va durer dans le temps, on l'espère, il y a donc un intérêt à interroger les fondamentaux baroques: la vie, l'amour, la mort".

Johan Muyle - © RTBF Ce qui frappe en parcourant l’ensemble de l’exposition, c’est la variété des sources dans lesquelles l’artiste puise des images et des symboles. Que ce soit dans l'histoire de l'art ou dans les expressions populaires, les rites, les traditions découvertes lors de ses nombreux voyages à travers le monde. "Le jeune homme que j'étais a commencé à voyager à l'âge de 28 ans, j'avais lu Leiris et d'autres écrits du genre, jusqu'au jour où je suis allé à Kinshasa et j'ai découvert là une réalité du monde que je soupçonnais mais que je n'avais jamais authentifié. A partir de ça, j'ai compris que plus on allait vers l'autre, plus on en apprend sur soi-même". Les signes sont aussi puisés dans les images d’actualité, la musique, la mode, la religion et dans les souvenirs d’une enfance vécue dans la région de Charleroi. Un dialogue s'établit par exemple avec une œuvre de Constatin Meunier, "Le marteleur". "Les œuvres de Constantin Meunier, je les voyais tous les jours en traversant le pont sur la Sambre, à Charleroi, ça a été un de mes premiers contacts avec la sculpture".