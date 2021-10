Jeanne Susplugas voyage dans votre cerveau

Jeanne Susplugas est une plasticienne française née à Montpellier. Elle est diplômée en Histoire de l'art et utilise un éventail de médiums, le dessin, la photo, le film, la céramique, l'installation, la réalité virtuelle. Depuis cinq ans, elle travaille sur le cerveau, pour retranscrire nos pensées, souvenirs, obsessions, névroses, addictions. Son exposition actuelle à la Galerie Valérie Bach à Bruxelles intitulée "I Will Sleep When I'm Dead" est un voyage au centre du cerveau, parmi ses neurones et ramifications qu'elle matérialise dans ses dessins. Pour ce faire, elle a récolté de nombreux témoignages et ceux et celles qui se sont prêtés au jeu sont surpris de voir à quel point elle a visé juste : comment savez-vous ce que j'ai dans la tête ?, disent-ils/elles.

Jeanne Susplugas à la Galerie Valérie Bach © P. Navez Nous sommes éduqués pour maîtriser nos émotions. Jeanne Susplugas libère le cerveau de ses "patients", dans une sorte de psychanalyse artistique. Elle entre dans la pensée des autres et montre ce qu'on dissimule. Dans son installation en réalité virtuelle, trois cents pensées se baladent dans un voyage onirique. Une technique utilisée aujourd'hui en thérapie pour traiter les phobies et traumatismes. Chaque personne qui enfile le masque fait un voyage différent. Tout dépend où se pose le regard. Dans un langage universel, chaque idée est représentée par un pictogramme.

Jeanne Susplugas à la Galerie Valérie Bach © P. Navez Jeanne Susplugas est originaire d'une famille de chercheurs en pharmacie. Elle a vécu son enfance à côté des microscopes. Pas étonnant qu'elle se soit passionnée par l'infiniment petit, l'imperceptible. Avec ses "neuro-portraits", elle intéresse le monde scientifique et est invitée régulièrement à des tables rondes de spécialistes pour partager avec eux ses expériences. "Dans mon travail, il est souvent question de maison, physique ou mentale, symbole de sécurité ou de claustration, de repli sur soi ou de troubles neurologiques", dit-elle.

L'installation en réalité virtuelle qu'elle présente, est protégée par un paravent en forme de maison, qui isole le public dans un cocon rassurant afin de vivre une expérience intime, confortablement, à l'abri des regards. Lorsqu'on met le casque, on retrouve dans l'image cette petite maison grise qui symbolise la boîte crânienne. On arrive dans une sorte d'immense ciel étoilé de neurones et synapses, et c'est le regardeur qui guide la navigation. A la fin de l'expérience, on peut alors se balader dans l'exposition pour retrouver des bribes de ce que l'on a vu, dans les tableaux. L'artiste est partie de captures d'écran sur le casque pour créer les pensées centrales de chaque oeuvre, et elle a peint autour les objets, accrochés dans les ramifications du cerveau. Comme dans "Alice au pays des merveilles", les objets semblent disproportionnés.

Jeanne Susplugas a aussi créé une oeuvre in situ sur les murs de la Galerie Valérie Bach, attenante à la Patinoire royale. Il s'agit d'une série d'arbres généalogiques de différentes essences. Une fois encore, on est face à de multiples ramifications. Les noms de gens ont été remplacés par leur pathologie. En thérapie familiale, afin de mieux comprendre un individu, on analyse la transmission générationnelle. Le spectateur découvre ainsi un univers de phobies mais grâce aux arbres, il se reconnecte à la nature. Au centre de cette forêt, une photo d'un bras tatoué représentant des arbres carbonisés. Une allusion aux incendies qui ravagent des hectares de forêts dans le monde, depuis le réchauffement climatique.

Jeanne Susplugas est également présente au Jeu de Paume à Paris, pour un projet commun avec l'écrivaine Claire Castillon intitulé "Là où habite ma maison" (commissaire : Marta Ponsa). La plasticienne a revisité son travail par le prisme du confinement. "Le confinement nous a fait prendre conscience des quatre murs qui nous entourent. Nous sommes restés coincés à l'intérieur, dans notre chez nous protecteur. Ce qui a aussi exacerbé les conflits domestiques", dit-elle. Dans ce contexte particulier, elle a collecté des témoignages du confinement et les a transmis à Claire Castillon qui les a réinterprétés à sa façon de manière percutante. Le projet est en ligne et s'écoute sur le site du Jeu de Paume. Il vous suffit d'ouvrir les fenêtres, celles grâce auxquelles on a découvert ses voisins ! L'exposition à la Galerie Valérie Bach à Bruxelles est à visiter jusqu'au 30 octobre. Le projet en ligne avec la voix de Claire Castillon est en ligne jusqu'au 12 octobre (dépêchez-vous !) sur le site de la Galerie du Jeu de Paume à Paris.