Dans le cadre de l’année à thème Wallonie insolite 2018, Wallonie Belgique Tourisme présente une exposition de photographies exclusives, en collaboration avec Brassage Photographique. Intitulée Interstices, instants d’un territoire insolite, cette exposition met en avant le travail artistique du photographe Teo Becher. De lieux extraordinaires en expériences les plus décalées, Teo Becher fige de son regard aguerri, des instants d’étonnements et d’émotions, questionnant ainsi l’imaginaire d’un territoire insolite. Un travail photographique de qualité et pertinent d’où ressortent des images fortes, des paysages intenses, surprenants et parfois étranges qui font le charme de la Wallonie.



Wallonie Belgique Tourisme (WBT) a souhaité consacré une exposition autour de la thématique Wallonie insolite par une approche différente et plus artistique en confiant à un photographe une résidence artistique en Wallonie. Teo Becher a effectué une sélection personnelle dans le catalogue des 200 lieux repris sur le site internet wallonieinsolite.be. Il s’est rendu dans les différentes provinces wallonnes, à la découverte d’endroits qui l’interpellaient, visitant aussi bien des lieux de patrimoine et des sites naturels, que des attractions touristiques et des collections de passionnés. Il a pris part à des visites organisées entre autres à Charleroi ou sur le Canal du centre.

Il s’agit donc là d’une démarche différente en matière d’expositions présentées par le passé par WBT à l’Espace Wallonie de Bruxelles. Par cette initiative, WBT s’ouvre à un travail plus artistique en confiant un regard neuf à un jeune photographe sélectionné suite à un appel à projets.

En outre, avec cette exposition WBT saisit l’opportunité de présenter l’Espace Wallonie à un nouveau public, plus culturel, qui fréquente habituellement les expositions de photographies.

L’exposition est accessible gratuitement jusqu’au 29 août à l’Espace Wallonie, rue du Marché aux Herbes 25-27 à 1000 Bruxelles (à deux minutes de la Grand-Place)

Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 18h et le week-end et jours fériés de 11h à 13h30 et de 14h à 18 heures.

Plus d’informations sur wallonieinsolite.be