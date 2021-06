Insortables… quand les archives déboîtent !

Il était une fois le Mundaneum, un centre d’archives conservant 6 kilomètres de documents. Jusqu’à présent, réputé pour sa rigueur, il concevait des expositions sérieuses présentant des documents choisis avec soin pour illustrer un sujet bien établi.

Un beau jour, nul ne sait encore pourquoi, les archivistes partirent à la recherche des documents les plus enfouis du Mundaneum, des boîtes les plus secrètes pour présenter plus de 600 archives qui sans cela n’auraient sans doute jamais été exposées.

Vous voulez glisser le mot “Glyptodon” ou parler de l’homme lion à votre prochain barbecue ? Rendez-vous donc au Mundaneum à Mons du 16 juin 2021 au 2 janvier 2022.

De l’absurde à l’insolite

Non, les archives ne sont pas que des documents administratifs rébarbatifs… Parfois, elles déboîtent ! C’est ce que le Mundaneum, associé à d’autres centres d’archives vous présente dans l’exposition "Insortables !". Un seul mot d’ordre a guidé les concepteurs : l’insolite ! De l’homme Lion en passant par le Glyptodon, du bizarre à l’étonnant, du secouant au non censuré, des petites annonces loufoques aux photos les plus inattendues… Toutes sortes d’archives détonantes vous attendent !