Insolite : une expo "chiens admis" en Corée, créée spécialement pour les toutous

Difficile de se séparer de nos amis à quatre pattes pour se rendre au musée, après avoir passé des mois de confinement à leurs côtés. C’est pourquoi le musée national d’art moderne et contemporain de Séoul propose désormais à ses visiteurs de découvrir l’exposition "A Museum for All, A Museum for Dogs" en compagnie de leur chien. Au programme : des œuvres d’art autour de thèmes tels que la camaraderie et la relation entre la nature et la culture.

Corée : une expo "chiens admis", créée spécialement pour les toutous - © solidcolours - Getty Images/iStockphoto

Cette exposition d’un genre nouveau est inspirée par la devise du musée national d’art moderne et contemporain de Séoul (MMCA), qui affirme être une institution culturelle ouverte à toutes et tous. Mais à qui renvoie ce "tous", lorsque l’on sait que 30% des foyers coréens possèdent un compagnon à quatre pattes ?

"Bien que de nombreuses familles aient un animal de compagnie, il n’y a que peu d’espaces publics qui acceptent d’accueillir les chiens. Et c’est sans parler des musées. Nous avons conçu cette exposition de façon à ce que les chiens prennent d’assaut l’espace du musée, et non pas qu’ils y soient invités par les humains", a expliqué la commissaire d’exposition, Sung Yong-hee au Korean Times.

Le musée sud-coréen s’est entouré de nombreux experts en architecture et en comportement animalier pour concevoir une exposition dans laquelle les visiteurs et leur compagnon à fourrure pourront naviguer paisiblement.

"A Museum for All, A Museum for Dogs" s’articule autour d’une vingtaine d’œuvres d’art et d'installations signées Jung Yeondoo, Kim Yongkwan, Kim Kyung Jae ainsi que Kim Jungsun et Kim Jaelee.

Parmi elles se trouve l’installation "La Boîte en Sac Plastique" de Park Bona, durant laquelle l’artiste coréenne prépare des plats que les visiteurs et le personnel du MMCA peuvent déguster avec leur chien.

Bien que l’exposition "A Museum for All, A Museum for Dogs" soit pensée pour nos amis canins, les visiteurs munis d’un animal de compagnie peuvent se rendre au MMCA pour la découvrir jusqu’au 25 octobre, les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis. Ils ne pourront pas visiter le musée de Séoul en présence de leur chien les dimanches.

"'A Museum for All, A Museum for Dogs' est la première exposition d’art tenue dans un musée national coréen que nos animaux de compagnie peuvent visiter. C’est une opportunité de lancer un nouveau débat autour de la fonction et du rôle d’un musée", a déclaré Youn Bummo, directeur du MMCA, dans un communiqué.

Quelques images (et explications, en coréen sous-titré français) dans la vidéo de présentation de l’exposition.