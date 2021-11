Inside Magritte : immersion numérique dans 160 oeuvres à La Boverie à Liège

En Belgique, Magritte on connait ! Il fait partie de notre patrimoine au même titre que Brel ou Simenon. Il fallait donc une nouvelle approche pour susciter à nouveau l'intérêt pour le maître surréaliste. Inside Magritte se propose de relever ce défi avec l'aide des technologies numériques. Une expérience en 360 degrés qui vous immerge dans les tableaux. 160 au total, quasi l'ensemble de son œuvre. La Boverie goes digital; une première pour le musée.

Inside Magritte , produite par la société italienne Cross Media Group et conçue en collaboration avec les consultants scientifiques de la Succession René Magritte, arrive à Liège après Milan, Florence et Séoul.

L'exposition contient aussi une salle des miroirs : un espace kaléidoscopique dans lequel les images des œuvres de René Magritte s'écoulent à l'infini mélangé au reflet du public; l'espace, les frontières, la fin et le début cessent d'exister. L'expo propose aussi documentaire sur Magritte et le cinéma et, pour les plus technophiles, une expérience de réalité virtuelle plongeant le visiteur au cœur même de l’art magrittien.