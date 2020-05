Initiez vos enfants à l’architecture en ligne

Chaque atelier est conçu de manière à encourager les enfants à réfléchir à leur environnement et aux bâtiments qui les entourent et à " penser architecture ".

Le prestigieux cabinet d’architecture foster + partners , à qui l’on doit le fameux Gherkin de Londres, le viaduc de Millau , la coupole du Reichtag de Berlin ou la Hearst Tower de New York, propose pendant le confinement cinq activités ludiques pour éveiller les enfants de deux à douze ans à l’architecture et à l’urbanisme.

Téléchargez et imprimez les plans, ensuite l’enfant peut découper, coller, assembler et colorier suivant son imagination.

L’étape suivante propose aux enfants de rêver leur ville idéale en développant une ville modèle. Ici aussi les plans sont fournis, il n’y a plus qu’à construire une maquette de leur environnement imaginé, sans oublier les arbres, parcs, pièces d’eau et mobilier urbain.

Les activités ont été conçues de manière à ce que même les enfants plus âgés en retirent quelque chose, chacun pouvant développer l’idée en quelque chose de plus grand et de plus ambitieux.