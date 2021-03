Inauguration d'un pavillon dédié à la culture numérique, installé au sommet de la citadelle de Namur

Rencontre avec Patrick Genard - l'interview de Christine Pinchart - 10/03/2021 Samedi 13 mars, l’ancien pavillon belge de l’exposition universelle de Milan, reconstruit au sommet de la Citadelle de Namur, ouvre enfin ses portes au public. Une seconde vie pour ce lieu qui se veut une référence en matière de culture numérique en Wallonie. Trois espaces accueillent la déambulation : un lieu d’exposition, le Playground, plus ludique et expérimental, et le Lab, vitrine du savoir-faire wallon en matière de technologies numériques.