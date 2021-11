"Îlots Épars" Maëlle Dufour et Ithier Held à la MAAC

Îlots Épars est le résultat de la rencontre entre le binôme d’artistes Maëlle Dufour et Ithier Held et les résidents de la maison d’accueil pour hommes de l’Îlot, à Jumet. Un projet artistique et documentaire centré sur le territoire et ceux qui l’habitent. A découvrir à la MAAC, Maison d’Art Actuel des Chartreux à Bruxelles.

10 images L'entrée de LÎlot à Jumet. Sténopé - 2021 © L'Îlot ASBL/Maëlle Dufour/Ithier Held

Îlots Épars, un projet de terrain Les thématiques de travail de Maëlle Dufour, jeune artiste plasticienne originaire de Binche, sont ancrées dans le réel : l’archéologie des déchets - qui questionne l’héritage laissé aux générations futures-, la mémoire vivante où la présence humaine est activée par des éléments de son passé et enfin, la société du déclin et la faculté de résilience. Avec le photographe Ithier Held, elle s’engage dans un projet au temps long: rendre compte de " ces vies ignorées " au sein de la Région de Charleroi. Neuf mois de contact avec des personnes sans-abri qui trouvent un refuge temporaire (1 an maximum) au sein de la maison d’accueil " L’Îlot ". La confiance se développe à travers l’apprentissage de la photographie, la technique du sténopé qui produit des images fantomatiques et ensuite la chambre technique qui au contraire demande une grande précision. Certaines de ces photos sont rassemblées dans une édition-poster à emporter qui avoisine des portraits lumineux -dans les deux sens du terme- réalisés par Ithier Helds.

10 images Ilôts Epars, Ithier Held - 2021 © Ithier Held

10 images détail de photo sur marbre, Maëlle Dufour – 2021 © Maëlle Dufour

Marbre et modules " Détente/Survie " Maëlle Dufour, diplômée de sculpture à La Cambre, affectionne les œuvres monumentales où "la taille et le poids des pièces déstabilisent le spectateur". Pour Îlots Épars, l'artiste réalise des photographies des lieux de vie et des objets du quotidien qu’elle imprime sur des plaques de marbre. La froideur du support - qui rappelle les pierres tombales - contraste avec les veinures colorées du marbre qui sont comme autant de vaisseaux sanguins qui permettent et perpétuent la vie. La salle de kicker, le sac de frappe, les casiers pour sécuriser ses quelques affaires personnelles... un port d’attache gravé dans le marbre pour des existences "sans". Sans domicile, sans sécurité, sans certitudes, souvent sans projet.

10 images L'Îlot - 3 photos sur marbre, Maëlle Dufour – 2021 © Maëlle Dufour

Des tentes " Quechua 2 secondes " au pied des terrils Dans leur exploration du territoire, Maëlle Dufour et Ithier Held découvrent le camp de tentes et les traces de vie au pied du terril des Piges, couvert de végétation, le plus proche du centre-ville de Charleroi. La sculptrice reprend la forme de ces tentes " Quechua 2 secondes " pour créer des modules de repos ; des sculptures intitulées " Détente/Survie ", avec une particularité : leur couleur se modifie avec la température. Certains pigments réagissent au froid - entre 0 et 13°- quand d’autres réagissent à la chaleur du corps.

10 images Détente/Survie (détail), sculpture, Maëlle Dufour – 2021 © Maëlle Dufour Détente/Survie, sculptures, Maëlle Dufour – 2021 © Maëlle Dufour

Par son empreinte, le visiteur expérimente de façon symbolique la réalité du sans-abrisme. Bien sûr, difficile de ne pas faire le lien avec les camps de tentes des migrants arrivés jusqu’en Europe. Simultanément à cette exposition bruxelloise, deux photographies seront affichées sur un panneau publicitaire placé en face du terril des Piges. Maëlle Dufour rappelle que Charleroi a aussi ses invisibles, ses réfugiés économiques. Les projets comme Îlots Épars sont une entreprise périlleuse qui pose des questions éthiques sur l'utilisation, à des fins artistiques ou médiatiques, de l'image, le témoignage et l'intimité du plus fragile. Les deux artistes réussissent une exposition "positive" - on y retrouve la résilience chère à Maëlle Dufour - dans un langage plastique subtil, avec un respect sincère pour les personnes sans lesquelles il n’y aurait ni œuvre ni projet.

10 images Détail de la publication-poster rassemblant des photos de résidents de "L'ilôt" à Jumet © Xavier Ess

En pratique : Îlots Épars – Maëlle Dufour et Ithier Held 19/11 > 18/12/2021 MAAC Maison d’Art Actuel des Chartreux Rue des Chartreux, 26-28 - 1000 Bruxelles

10 images Pont Roi Baudoin - Charleroi, sténopé, Ithier Held - 2021 © Ithier Held