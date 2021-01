Il reconstitue "la grande vague" d'Hokusai avec 50.000 briques Lego

La Grande Vague de Kanagawa - © Gwengoat - Getty Images/iStockphoto

La Grande vague est probablement l’une des œuvres graphiques les plus connues au monde. Réalisée vers 1830 par un maître de l’estampe japonaise, Katsushika Hokusai, elle s’est faite en plusieurs exemplaires, conservés dans les plus grands musées du monde (dont le Musée Art et Histoire de Bruxelles).

La vague monumentale s’apprête à s’abattre sur des embarcations de pêcheurs. A l’horizon, en aperçoit le mont Fuji, qui se confond presque avec la houle et les remous.

Reconnue pour son sens du détail, sa structure complexe, et son influence sur le monde de l’art, l’œuvrent prend une nouvelle dimension sous la réalisation de Mitsui, qui lui a imaginé des recoins non visibles sur un dessin en 2D. D’après Konbini, il lui a fallu 400 heures de travail et plus de 50.000 petites briques de plastique pour réaliser l’impressionnante vague.