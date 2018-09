Ici, tout est possible - Niki de Saint Phalle au BAM

Dans le cadre de la Biennale de Mons, Capitale Culturelle, cette première rétrospective belge consacrée à l’artiste Niki de Saint Phalle (1930 – 2002) illustre les multiples façons dont l’artiste a concrétisé, en 50 ans de carrière, son désir de devenir l'égale des hommes. " Ici, tout est possible ", citation de l’artiste pour qualifier à l’origine son parc de sculptures monumentales, Le jardin des Tarots, reflète aussi un état d’esprit qui l’animera toute sa vie: la recherche de possibilités infinies, une vision partagée en filigrane de l'exposition par le biais d'un large choix d'œuvres.





A travers différents médiums tels que la peinture, la sculpture mais aussi la performance, le théâtre ou encore le cinéma, Niki de Saint Phalle a développé une démarche artistique innovante, audacieuse, protéiforme et détachée des grandes galeries et musées. L’exposition démontre comment elle a exploité ces supports afin de s’imposer en tant qu’artiste dans une société essentiellement patriarcale.

Enfin, l’exposition fait aussi la part belle aux nombreux projets monumentaux imaginés par Niki de Saint Phalle, mettant ainsi en avant la façon dont elle investit l’espace public pour faire connaître son œuvre plus largement. Trois œuvres sont installées en Centre-Ville : dans le jardin du BAM, au jardin du Mayeur et dans le parc du Beffroi. Ces grandes sculptures publiques habitent la ville et font ainsi le lien entre le musée et l'espace public, thématique si chère à l'artiste.

