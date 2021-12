How will it end ? 40 artistes libanais à la Villa Empain

Le drame libanais aura-t-il une fin ? Le 04 août 2020 , une double explosion dévastait le port de Beyrouth et les quartiers environnants. Le coup de grâce pour un état en faillite, rongé par le clientélisme et une crise sociale sans précédent.

11 images Numérisation du port de Beyrouth après l'explosion réalisé par ICONEM pour l'UNESCO © Iconem

Le parcours de l’exposition How will it end ? propose un dialogue inédit entre les œuvres de la collection du Centre Pompidou et des pièces d’artistes libanais de toutes générations qui ont été réalisées ces dernières années ou à la suite de la tragédie. À la Villa Empain (Fondation Boghossian) du 2 décembre au 6 février 2022.

11 images A City Guide for Tree Huggers, Christian Sleiman - 2020 © Christian Sleiman

Le Liban, une terre de conflits Pour entrer de plain-pied dans l’exposition, il faut avoir en mémoire l’histoire récente du Liban: une longue guerre civile de 1975 à 1990, les conflits régionaux, les attentats et une corruption généralisée dans un système confessionnel qui paralyse les institutions. La crise économique et sociale a débouché sur une contestation populaire massive en 2019. Sans résultat. Le 4 août 2020, le souffle de l’explosion du port de Beyrouth a entièrement dévasté la ville, faisant 217 morts et des centaines de milliers de blessés et de délogés. Confrontés aux pénuries massives, à la dissolution du service public et à la dévaluation, 80% des libanais vivent sous le seuil de pauvreté.

11 images L'impression du soleil, toutes les pierres sont chaudes, Christine Safa - 2020 © Christine Safa

Les artistes témoins et porte-parole How will it end ? n’est pas consacrée " à l’effondrement d’une nation ", selon les mots de la co-commissaire Louma Salamé, mais fait plutôt un état des lieux des réactions des artistes. Dès l’entrée, une installation de Cynthia Zaven nous montre une fragmentation , le mécanisme d’un piano entièrement atomisé. La table d’harmonie est disloquée, chaque élément séparé est devenu inutile ou établira un nouvel ordre. Le silence règne. A la suite de la double explosion, certains artistes ont ressenti le besoin de représentation et de documentation. C'est la puissante peinture de Ayman Baalbaki qui fige le moment de l'explosion ou au contraire, les aquarelles colorées de Lamia Ziadé, des portraits, d'après photo, de beyrouthins enjoués... tous victimes de l'explosion.

11 images Arsenal, Cynthia Zaven - 2018 © Xavier Ess Mon Port de Beyrouth, Lamia Ziadé - 2020 © Lamia Ziadé

Ces portraits résonnent avec la série "Of places and cannons" de Maria Kassab, des collages créés à partir de photos noir et blanc grattées et déchirées qui montrent des lieux ou des personnes affectés par la guerre. Souvent les corps ou les visages ont disparu.

11 images Of Places and Cannons, Maria Kassab - 2018 © Xavier Ess Of Places and Cannons, Maria Kassab - 2018 © Xavier Ess

11 images Landscape, Etel Adnan © Etel Adnan

Loin du chaos la vie continue Après le drame vient la résilience. La nature a une force vitale colossale, et certains artistes s'y sont ressourcés en retournant dans leur village natal, loin de la ville et du chaos. La lumière inonde le visage angulaire du tableau de Christine Safa "L'impression du soleil, toutes les pierres sont chaudes", pourtant il s'en dégage une impression duale, solaire et nostalgique, entre mort et sérénité. La paix, la nature immuable, la méditation émanent des petits tableaux colorés d'Etel Adnan, disparue cette année; l'évocation d'une montagne sacrée qu'elle voyait depuis sa fenêtre en Californie. En fin de parcours, l'étrange vidéo de Mireille Kassar nous ramène au Liban, sur une plage où des adolescents courent vers la mer. Des images travaillées comme un rêve, un état de conscience altéré. How will it end ? convoque bien d'autres œuvres pour donner à voir la réalité humaine d'un pays exsangue, mais sans jamais - comme le cinéma libanais - évoquer, commenter, détourner les racines du mal : la corruption, le système confessionnel et les inégalités sociales. La Fondation Boghossian qui fut immédiatement aux côtés des artistes, se devait de leur donner la parole, une parole généreuse qui dit la vitalité d’une communauté artistique plus que jamais vivante.

11 images Children of Uzaï - Anti-Narcissus, Mireille Kassar - 2014 © Mireille Kassar

En pratique : How will it end ? du 02 décembre au 06 février 2022 Fondation Boghossian à la Villa Empain