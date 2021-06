Hello Summer : des activités estivales à Bruxelles tout l’été

"Cet été, j’ai décidé de ne pas interdire les événements à la Ville de Bruxelles, alors je vous donne rendez-vous à Hello Summer", a tweeté le bourgmestre Philippe Close . "Nous pouvons petit à petit envisager le retour à une vie culturelle animée", se réjouit l’échevine bruxelloise de la Culture, du Tourisme et des Grands événements Delphine Houba . " Un seul objectif : déployer la culture partout où c’est possible ! […] Que ce soit au détour d’une rue ou d’un quartier, dans un lieu emblématique de la ville, au théâtre, en terrasse ou sur une place, les animations prendront possession des lieux de notre ville, pour les transformer tout l’été en espaces culturels, festifs et créatifs !"

Des rendez-vous musicaux sont fixés au Vaux-Hall et du 3 au 22 août sur l’esplanade de la Cité administrative, derrière la colonne du Congrès, dans le cadre de l’événement "Back on Stage". Pour ses 15 ans, le festival Classissimo fera aussi vibrer le théâtre royal du Parc du 5 au 13 août.

Au Vaux-Hall, dès ce vendredi et jusqu’au 15 août, ce sera toute une programmation culturelle et familiale qui sera mise en scène du mercredi au dimanche. La fête de la Musique s’y invitera pour son dernier soir, lundi, avec 3 concerts. Plus largement, tous les samedis à 17h00, il y aura des concerts gratuits de la Chapelle musicale Reine Elisabeth. Les jeudis et samedis soir à 22h00, des projections de films seront proposées par le Brussels Short Film Festival et le cinéma Galeries. La compagnie Tadam offrira 5 soirées mêlant musique et théâtre improvisés. Il y aura encore des initiations à la danse, comme au swing et à d’autres danses rétros ce samedi et le 24 juillet à 18h30. Un bal populaire typé sud-américain sera donné le samedi 31 juillet à 18h30. Des spectacles de marionnettes seront organisés dans le parc en après-midi pour les enfants.