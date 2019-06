Héliopolis, la ville d'Edouard Empain s'expose à la Villa Empain

La Villa Empain à Bruxelles présente une exposition sur "Heliopolis, la Ville du Soleil" créée de toutes pièces au début du XXe siècle par l’industriel belge Edouard Empain. Heliopolis est située au nord-est du Caire, en plein cœur du désert. La cité est bâtie selon les conceptions contemporaines de l’urbanisme et de l’hygiène publique. L’architecte français Alexandre Marcel y construit un bâtiment emblématique, la Villla "hindoue".

pour lire le catalogue de l'exposition

Ce n’est pas un hasard si l’exposition se tient à la Villa Empain. Edouard Empain avait érigé à Heliopolis une Villa "hindoue" ; Louis Empain, son fils, imaginera la construction à Bruxelles d’une villa art déco, sise 67, avenue Franklin Roosevelt. La Villa Empain abrite la Fondation Boghossian qui propose une riche programmation artistique et soutient de nombreux projets sociaux, éducatifs et artistiques en Belgique, au Liban et en Arménie. Jean Boghossian aime tisser des liens entre la Villa Empain et la Villa "Hindoue".

L'expo est ouverte jusqu'au 18 août

L’égyptologue Marie-Cécile Bruwier a mené des fouilles en Egypte. Elle a dirigé pendant de nombreuses années le Musée Royal de Mariemont. Elle est co-commissaire de l’exposition.