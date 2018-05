Gisèle Buthod-Garçon. La terre, simplement

Avec près de 85 pièces issues de collections publiques et privées, cette exposition est la plus importante jamais dédiée à cette artiste de renom international. Trente-cinq ans de carrière sont ainsi relatés. Trente-cinq ans d’un cheminement incroyablement sincère et d’une implication totale.

Le fait de pouvoir réunir en un lieu autant d’œuvres permet une lecture chronologique jusque-là impossible. L'occasion pour les visiteurs de découvrir de quelle manière une céramiste décide progressivement de clore la forme pour l’amener sur la voie de la sculpture, de montrer le rôle déterminant du vide dans l’élaboration de la forme pour sensibiliser au passage du tour au montage à la plaque. Elle donne à voir l’engagement corporel de l’artiste dans sa manière de mener une cuisson (raku) et l'enfumage des pièces. Les dernières pièces seront là pour témoigner de la figuration allusive née ces dernières années, par l’aptitude de l’artiste à traduire des états relevant du fugace éternel (bruit de mer, nuages...) et à prêter corps aux sensations (quiétude, sérénité...).

Exposition jusqu'au 2 septembre 2018

Commissaire de l'exposition / Stéphanie Le Follic-Hadida

Autour de l'exposition :

Toutes les informations au sujet de l'exposition et des activités organisées à Keramis sont sur www.keramis.be et sur notre page Facebook. Vous pouvez également nous contacter via info@keramis.be ou au 064 23 60 70

Keramis, Centre de la Céramique de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Place des Fours-Bouteilles, 1 à 7100 La Louvière