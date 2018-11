Georges-Henri Rivière, l'inventeur des musées modernes, au MuCem à Marseille

Les 12.000 musées français lui doivent beaucoup : fondateur du Musée de l'Homme, à Paris, Georges-Henri Rivière, considéré comme le père des musées modernes, est célébré dans une exposition au MuCem à Marseille jusqu'au 4 mars 2019.

Né à Paris en 1897, Georges-Henri Rivière, surnommé GHR, est d'abord un touche-à-tout évoluant entre mode, photographie, cinéma, avant d'être recruté par le Musée ethnographique du Trocadéro. Ce dernier se divise en deux en 1937, entre Musée de l'Homme et Musée des arts et traditions populaires (ATP), dans le bois de Boulogne, à Paris.

Avec lui, "les musées s'éloignent du folklorisme pour épouser l'ethnologie", résume Marie-Charlotte Calafat, co-commissaire de l'exposition que lui consacre le MuCem, un des héritiers des ATP. Pour former les collections du musée et "donner à lire l'objet dans son savoir-faire", GHR parcourt la France, un petit carnet à la main : il y note chacune de ses observations et des discussions qu'il a avec les artisans et paysans qu'il rencontre.

De 1937 à 1975, GHR réunit 800.000 objets. Parmi eux, 600 sont présentés au MuCem, dans une exposition qui s'intéresse aussi à l'histoire de cette collection ; elle détaille comment elle a été acquise, puis récupérée par le régime de Vichy, soucieux de mettre en exergue ruralité et tradition paysanne.

Accusé par un membre de son équipe d'avoir été un collaborateur de Vichy, GHR verra son image ternie durant de longues années. Une centaine de lettres exposées témoignent que cela n'était pas le cas. "Il n'a pas été un résistant, il n'a pas été non plus un collaborateur", résume la commissaire.

GHR était aussi un "magicien des vitrines", selon Mme Calafat. On lui doit en effet les vitrines sur fond noir et fil de nylon suspendant les objets, avec les légendes incorporées.

"Voir c'est comprendre", Georges-Henri Rivière au MuCem, jusqu'au 4 mars 2019.