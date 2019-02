Frontières / Boundaries : aux lisières de l'art

L’exposition propose les travaux réalisés lors d’un workshop international organisé par l’Ecole Supérieure des Arts de Saint-Luc à Bruxelles. Le vernissage aura lieu le 22 février.

Les étudiants en troisième année d’Arts Visuels de St-Luc se sont alliés à des étudiants internationaux pour créer des oeuvres singulières. Ils viennent de Bologne, de Varsovie, de Barcelone, de Berlin, d’Atlanta, de Pékin et de Bruxelles et se sont réunis sur la thématique des frontières, dont ils ont tous une conception différentes. Les étudiants de St-Luc et au-delà présentent leurs réalisations personnelles lors d’une exposition à la Maison des Cultures de St-Gilles.

Le lieu multiculturel à la frontière entre St-Gilles et Forest aime à encourager l’art sous toutes ses formes. Cet ancien entrepôt industriel de 1926 est régulièrement le théâtre de festivals alternatifs, il a notamment abrité Cultures Maison, un rassemblement d’artistes bédéastes contemporains. La Maison des Cultures de St-Gilles fait cette fois-ci place à la création artistique étudiante.

Lors du vernissage de l’exposition, le 22 février, une performance participative sera donnée par le collectif Medeber Teatro. “De bouche à oreille” s’inspire de la multiculturalité de la commune de St-Gilles et propose à des personnes de venir déclamer dans leur langue d’origine des poèmes et chanson de leur héritage culturel. Le projet Medeber Teatro aime à mélanger poésie, vidéo et danse.