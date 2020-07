Qui permettra au Professeur Vanratchef de sauver le monde? En trouvant un remède à cette mystérieuse nouvelle pandémie? Direction les sous-sols du Parc d'Aventures Scientifiques pour tester un nouveau jeu, interactif. On y parle vaccins, d'ADN, de cellules. On y manipule des éprouvettes, des cadenas, des QR codes, dans le respect des mesures sanitaires. L'occasion pour le PASS d'attirer d'autres publics, tout en donnant une nouvelle affectation à certaines zones du site.

Frameries: virus et vaccins au coeur d'un nouvel Escape Game au PASS - © Benjamin Lachterman

Avec ses pyramides de béton, et son design épuré, la "salle des trémies" est un des espaces les plus insolites du PASS. Ancien stockage à charbon, le lieu abrite d'ordinaire des événements "business", des réceptions, des mariages. Vu le contexte actuel, plus rien à l'agenda! Pourquoi ne pas reconvertir cet espace, le temps d'un été? "L'idée d'un escape game au PASS vient du fait que, pendant toute la crise sanitaire, le Parc n'a vu personne", explique Maud Nicolas, attachée de presse du Parc d'Aventures scientifiques. "Nous avons mis en place ce game pour relancer l'activité estivale".