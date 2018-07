Fort d’Emines, Georges Rousse

Emines-18 est une exposition d’art contemporain présentée dans un des neuf forts qui constituent la position fortifiée de Namur. Le fort d’Emines construit entre 1888 et 1892 est utilisé pendant la guerre de 14-18. Il connaît à présent une occupation artistique en accueillant trois créateurs contemporains, le Français Georges Rousse, l’Argentin Juan Paparella et le Belge Renato Nicolodi. L’exposition est accessible les dimanches entre 13h30 et 17h du 7 juillet au 11 novembre.



Le photographe Georges Rousse investit le champ de la peinture en lien avec l’espace. La découverte du Land Art et du Carré noir sur fond blanc de Malevitch l’incitent à transformer des lieux abandonnés en espace pictural. Au fort d’Emines, il s’est souvenu du récit réel du Brigadier Michaux qui avait combattu en 1914. Il était artilleur, il devait être bon en mathématiques pour calculer les courbes et les portées des obus. Georges Rousse choisit d’intervenir dans un long couloir dont le plafond est percé de barres métalliques. Au fond du couloir, il dispose trois formes géométriques - un carré, un cercle et un triangle – le temps d’un cliché photographique. L’image obtenue réduit l’espace à deux dimensions. Dans un deuxième temps, il peint sur les murs des formes distordues qui donnent l’illusion de la troisième dimension. Suivant le phénomène de l’anamorphose, les formes géométriques initiales réapparaissent quand le regard fait face à l’image.



Georges Rousse propose une deuxième intervention. Après avoir photographié un petit soldat de plomb, il peint la silhouette surdimensionnée de la figurine sur les murs d’un couloir courbe. Les formes sont déformées, mais l’anamorphose opère. L’illusion est parfaite quand le spectateur emprunte le couloir. L’ombre du soldat apparaît courbé et armé. L’intérieur de la forme est constitué du texte du journal laissé par le Brigadier Michaux.