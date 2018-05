Folon, Photos Graphiques

La Fondation Folon à la Hulpe présente jusqu’au 11 novembre un pan inconnu du travail de Jean-Michel Folon, ses photographies.

Folon n’est pas uniquement le créateur du bonhomme au chapeau qui survole des villes marquées au sol par ses fameuses flèches. Dès les années 50, le créateur prend des photos comme des notes qui vont nourrir son oeuvre de peintre. Il photographie de manière obsessionnelle les villes, les routes, les flèches et les signaux. La prise de courant, le pistolet à essence, le panneau de chemin de fer et autres objets du quotidien se transforment en masques sous le regard du photographe.

Les documents que la Fondation Folon expose sont sortis d’un fonds d’archives détenu par la famille de Jean-Michel Folon. 250 images ont été retenues sur un corpus de 10 000 clichés. Les photos très graphiques ont une réelle qualité artistique.

De plus, l’exposition réunit des portraits de Folon pris par ses amis photographes Jeanloup Sieff et Henri Cartier-Bresson. Jean-Michel Folon a aussi photographié ses amis César et David Hockney et immortalisé les ateliers de Giorgio Morandi et de Pierre Alechinsky.