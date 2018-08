Folon Photos Graphiques

Jean-Michel Folon s’est aventuré sur bien des territoires artistiques : ses flirts avec le 7ème art, ses sculptures, ses estampes, ses décors de scène, ses vitraux, ses céramiques, sa chapelle… En revanche, on connaît peu sa photographie et pour cause, ça n’est que récemment que sa famille a légué ce précieux matériel à la Fondation.

S’il a visité de nombreuses villes, c’est leur vocabulaire graphique qu’il a retenu : des flèches, des symboles, des objets qui deviennent des masques. Folon parvient à rendre compte d’un univers particulier, en travaillant sur les cadrages et en domptant la lumière de manière subtile.

Des voyages et donc des rencontres, bien sûr !

L’amitié et la connivence ont toujours été la priorité de Jean-Michel Folon et il ne pouvait s’impliquer dans un projet s’il n’entretenait pas des liens de cœur avec ses collaborateurs. Témoignages de ces belles rencontres, des photographies qui immortalisent amis et connaissances illustres : Rufus, César, Yves Montand, Miou-Miou, David Hockney, Saul Steinberg, Fellini, Milton Glaser et beaucoup d’autres.

Une exposition exceptionnelle et inédite donc.

à voir jusqu'au 25 novembre 2018 à la Fondation Folon

Le catalogue

Cet ouvrage présente une sélection de photographies que Folon prit dans une démarche d’esquisses, pareille à celle qu’adopte un peintre. Elle se décline en trois thèmes chers à Folon jusqu’à l’obsession : Visages, Flèches, Routes. Il paraîtra également sous le label Les Cahiers dessinés. Ce livre accompagnera l’exposition éponyme qui sera visible du 26 mai au 25 novembre 2018 à la Fondation Folon.