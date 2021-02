Folon à Villers-la-Ville, 22 sculptures exposées jusqu'au 21 mars à l'abbaye

Cette exposition marque aussi le 20e anniversaire de la Fondation Folon , et coïncide avec la publication d’un livre d’art intitulé Folon, la sculpture , édité par le Fonds Mercator .

L’événement, organisé en collaboration avec la Fondation Folon , présente vingt-deux sculptures réparties à divers endroits, en plein air, sur le site cistercien. Des visites guidées et des ateliers sont proposés jusqu’en février.

Vingt-deux sculptures de Jean-Michel Folon exposées jusqu’en février à l’abbaye de Villers - © VINCENT FIFI - BELGA

L’exposition sera accessible tous les jours durant les heures d’ouverture de l’abbaye de Villers, et l’accès est compris dans le tarif d’entrée au site cistercien. Un ticket spécial permet de combiner cette visite à Villers-la-Ville avec celle de la Fondation Folon à La Hulpe. Des visites guidées en français et en néerlandais sont prévues jusqu’en février à l’abbaye de Villers, de même que des ateliers pour les adultes et pour les jeunes.

Le dernier livre consacré aux sculptures de Jean-Michel Folon datant de 2007, la Fondation Folon a décidé pour marquer ses vingt ans d’existence de publier un nouveau livre d’art aux éditions Fonds Mercator. Intitulé Folon, la sculpture, il est disponible en français, néerlandais et anglais et comprend, outre les textes de différents contributeurs, plus de 120 photographies de Thierry Renaud. Celles-ci avaient été choisies par Jean-Michel Folon pour un projet de livre qui n’a finalement pas vu le jour. La majorité de ces photos sont inédites.