Une oeuvre peinte monumentale pour accueillir le visiteur, des drapeaux en soie, des cartes et des timbres qui portent l'empreinte d'un geste témoin du temps. Le temps indispensable à la réalisation, à la pratique de l'art, et à la découverte. C'est dans cet esprit que s'inscrit le travail de Flora Hubot. Une recherche qui implique la présence du corps, dans un mouvement élégant et sensuel.

Rencontre avec Flora Hubot...