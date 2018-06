"Fleurs", lascives, plaisantes ou apprivoisées, s'exposent à Namur tout l'été

L’été sera fleuri à Namur. Fleurs, c’est l’intitulé d’une exposition namuroise, dans trois lieux différents avec des approches différentes. Fleurs apprivoisées au TREMA, musée des Arts anciens. Fleurs plaisantes au Musée des arts décoratifs de Grosbeeck de Croix, et fleurs lascives au Musée Rops. Les fleurs sont une des préoccupations de la bourgeoisie au 19ème siècle. C’est aussi à cette époque qu’apparaissent les premières boutiques de fleurs coupées. On s’intéresse à la botanique. Rops, possède d’ailleurs une verrière, mais il abandonnera sa passion pour aller à Paris. Néanmoins ses peintures sont émaillées de fleurs. On trouve également plusieurs peintresses au Musée Rops, parce que la fleur est un sujet que la femme a le droit de représenter en peinture et elle ne s’en prive pas. Véronique Carpiaux la conservatrice au micro de Christine Pinchart…