Flamboyant, plongez dans la période faste des années 30 à la Villa Empain

Une exposition présentée à la Villa Empain à Bruxelles offre une visite originale du lieu.

"Flamboyant" propose une immersion dans l’univers d’un collectionneur imaginaire qui aurait vécu dans cette demeure art déco, construite en 1934. Les pièces sont meublées de créations d’artisans et décorées d’œuvres d’artistes qui rayonnaient à l’époque. Le visiteur accueilli chez son hôte plonge dans le décor d’une période florissante et flamboyante. Miro, Matisse, Magritte ... et bien d’autres se découvrent entre salon et fumoir, boudoir et dressing, à explorer à la Villa Empain jusqu’au 6 octobre.