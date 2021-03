"Fight Sexism Destroy Patriarchy", une expo au Delta à Namur

Il y a deux ans et dans le but de réaliser un livre d’artistes collectif sur les féminismes, l’ASBL AFICO d’éducation permanente, s’est lancée dans une série d’ateliers de gravure et d’écriture. Objectif, jeter un pavé dans la mare du patriarcat, et dénoncer les violences sexistes. Le covid a ralenti le projet, qui s’est transformé en une exposition collective, de linogravure et d’écriture, qui témoignent des difficultés d’être une femme aujourd’hui encore.

Chacune apportant sa manne de vécu, en fonction de son âge et de son passé. Libérant une parole avec parfois juste quelques mots, sur un tableau : "Mon corps, ma liberté", ou "ne reste pas à ta place".

Rencontre avec Laurent Wilmet, animatrice et formatrice à l'ASBL AFICO (il tient à la féminisation de ses fonctions) et Anne, artiste...

L'expo s'intitule "Fight Sexism Destroy Patriarchy", elle est installée à côté du point culture au Delta à Namur. Des textes qui revendiquent des droits pour les femmes, des témoignages, et une série de linogravures sur le même thème. Jusqu'au 19 mars