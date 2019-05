Fête breughélienne au Musée de Flandre

Le Musée de Flandre à Cassel en région Hauts-de-France célèbre les 450 ans de la disparition de Pierre Brueghel l’Ancien à travers une joyeuse exposition.

"Fêtes et Kermesses au temps des Brueghel" ouvre une fenêtre large sur l’époque du maître dont le seul nom évoque la fête villageoise et la foule des paysans qui dansent et ripaillent. Or, Brueghel l’Ancien n’a peint que trois kermesses, mais oh combien de copies, de reprises et de gravures ont circulé. L’exposition amplifie son apport en réunissant ses prédécesseurs dont Albrecht Dürer et Jan Verbeeck et ses successeurs dont ses fils, Jan I et Pieter II Brueghel. Ils concourent à créer le concept de fête breughélienne. Exposition ouverte jusqu’au 14 juillet.