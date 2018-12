Festival du Fanzine, de la Sérigraphie et du D.I.Y.

L’évènement rempile pour une septième édition du 14 au 20 janvier à La Zone, à Liège.

A sa naissance dans les années 30, le fanzine était composé de quelques feuillets dans lesquels on trouvait des histoires de science-fiction. Engagé et libre, ce petit magazine indépendant a souvent servi les révolutions et permis aux artistes de s’exprimer politiquement. Dans les années 70, le fanzine connaît un second essor avec la libération des moeurs et le mouvement punk. Si le genre a connu le vide dans les années 90, l’esprit libertaire d’Internet l’a fait revivre sous forme de webzine. Cette philosophie propre au fanzine revit désormais à travers de petits collectifs et artistes indépendants motivés, c’est le cas de l’équipe du festival.

Le but de l’évènement est la création d'un fanzine. Il s'agit donc d'un atelier participatif avec une réflexion sur le dessin, le scénario, la sérigraphie de la couverture et la reliure pour aboutir à l'objet final. Une bourse aux fanzines sera également organisée afin de faire découvrir des artistes, des concerts de punk hardcore metal viendront agrémenter le tout pour une ambiance assurée.