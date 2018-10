Festival des Blocs #2

Participatif, éclectique et pluridisciplinaire, le Festival des Blocs rempile pour une seconde édition le 6 octobre à la Cité Modèle.

Le week-end prochain, la Cité Modèle de Laeken revêt ses habits de fête pour un jour entier consacré à l’art et aux liens entre habitants. Construite en 1958 à l’initiative de Fernand Brunfaut, l’ensemble architectural découle d’une double réflexion moderniste et sociale. Le but était de terminer sa construction pour l’Exposition Universelle et accueillir des délégations des pays participants durant l’évènement, comme une sorte de village olympique. Mais les travaux prirent plus de temps que prévu et quelques immeubles émergèrent simplement alors que la maquette présentée proposaient bien plus. 50 années après, la région bruxelloise entreprend une rénovation du site avec comme but d’améliorer la qualité de vie des habitants, offrir plus de logements et de commodités.

Depuis 2015, le collectif Les Meutes échange avec les habitants et associations de la Cité Modèle pour élaborer un festival qui leur ressemble et mettre en valeur leur lieu de vie. Après une première édition réussie, Les Meutes remet le couvert pour proposer un évènement regroupant plusieurs directions artistiques : photographie, cinéma, théâtre, musique et calligraphie. Des ateliers estivaux ont permis de mettre en forme les projets, toujours en collaboration étroite avec les habitants qui se sont encore une fois approprié l’évènement.