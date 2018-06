“Festival de la Mini Aventure” : un petit salon consacré aux artistes émergents

Les deux illustratrices bruxelloises Elosterv et Tarmasz organisent un micro-festival d’art pour mettre en valeur les jeunes auteurs de talent. Ça se passe les 29 et 30 juin à la LAMAB à Bruxelles.

“On a imaginé ce festival parce que nos amis communs sont très talentueux et rigolos, et que ce serait bête de pas le célébrer” expliquent les deux artistes en description de l’évènement. Tarmasz, qui vient de sortir une très belle première bande dessinée, Voyage en République de Crabe, et Elosterv, l’auteure derrière de mini-strips drôles et décalés (à voir sur sa page Facebook) ont eu l’idée de lancer ce petit festival joliment prénommé “La Mini Aventure”.

Au programme de l’évènement, une exposition-chorale des 20 auteur/e/s et ami/e/s des artistes avec possibilité d’acheter des dessins originaux, des gravures, des livres, des tee-shirts… Une possibilité de participer à une tombola, l’exploration d’un espace fanzines et BDs, la peinture en direct d’une fresque par Elosterv, Tarmasz, Chariospirale et Mortis Ghost, le concert de Boroboro, Noël Rasendrason et deux cithares mais aussi un stand de sérigraphie et un spectacle de magie par l’auteur Geoffroy Monde (De Rien, une des BD les plus drôles des dernières années).

Artistes présents :

Bathroom Quest - Chariospirale - Coralie de Bondt - Elosterv - exaheva - Gad Ultimex - Geoffroy Monde - Guillaume penchinat - Juliette Boutant -KKR - Laurine Lesaint - Marie DUMOULIN - Marie Spénale - Les lapins roses ne courent plus dans les champs - Commando Culotte (Mirion Malle) - Mortis Ghost - Noël rasendrason La Dissonance des Corps- Sarah Salem - Tarmasz - valentin seiche - Yohan Sacré unpoildanslamain.