Fernando Botero. Au-delà des formes - exposition au BAM du 9 octobre au 30 janvier

Pour la première fois en Belgique, dans le cadre de la Biennale d'Art et de Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Mons, le BAM consacre au peintre et sculpteur colombien Fernando Botero une vaste rétrospective du 9 octobre 2021 au 30 janvier 2022.

L'affiche de l'exposition © Tous droits réservés

Réputée pour ses personnages aux formes rondes et voluptueuses, l’œuvre de Botero est le résultat d’une recherche exigeante et déterminée, dans lequel l’artiste s’est engagé il y a plus de 70 ans.

A l’heure où, plus que jamais, le sens commun est en péril, l’exposition interroge la manière dont une œuvre, bien que personnelle et située, parvient à développer un langage universel et accessible. Le parcours emportera les visiteurs dans l’univers foisonnant de Botero, inspiré tant par l’art précolombien et l’iconographie populaire que par les muralistes mexicains ou l’art de la Renaissance italienne.

L’exposition Fernando Botero. Au-delà des formes rassemblera des œuvres importantes empruntées à de prestigieux musées, comme le Guggenheim de New-York, dont des peintures historiques rarement montrées au public européen. Des toiles, dessins et sculptures appartenant à des collections privées internationales, notamment de Colombie, seront également présents.

Au centre du parcours d’exposition, une quinzaine d’œuvres issues des collections méconnues du BAM illustreront les inspirations majeures de l’artiste colombien autour de différentes thématiques : natures mortes, nus, scènes de genre…

Pour prolonger la visite, une sculpture monumentale de l’artiste sera installée sur la Grand’Place de Mons.

La deuxième Biennale d'Art et de Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Mons est portée par la coopérative culturelle formée par la Fondation Mons 2025, Mars - Mons arts de la scène, et le Pôle muséal de la Ville de Mons.