Felix Salten, le père viennois de Bambi resté dans l’ombre

"Felix Salten a changé d’éditeur et à ce moment-là, le livre est devenu un franc succès , avant d’être rendu encore plus célèbre, bien sûr, par l’ adaptation cinématographique en 1942 ", explique à l’AFP Ursula Storch, commissaire de l’exposition.

"Touche-à-tout ", "caméléon de la langue", il rédigera en outre une cinquantaine d’ouvrages : on lui doit des livrets d’opéra, des poésies, des critiques d’art, des scripts de films et même un roman pornographique, "Josefine Mutzenbacher".

"Il est incroyablement précieux en tant que témoin, car il existe très peu de documents comme celui-ci", poursuit-il.

L’homme de lettres prépare fébrilement son départ vers la Suisse, qu’il rejoindra en mars 1939 avec son épouse en emportant des milliers d’ouvrages de sa bibliothèque.

Il sera deux ans plus tard privé de sa nationalité par les nazis, un jour marqué "en rouge et non en noir ou bleu comme d’habitude" dans son carnet, note M. Atze, et "tremblera" jusqu’à son dernier souffle en 1945.

Sa petite-fille suisse, Lea Wyler, ne l’a pas connu mais par les récits de famille, elle décrit "un homme brisé", affecté par le décès de son fils des suites d’un accident de voiture et la perte de "Vienne, sa maison, ses amis".

"De cet homme si doué, si plein d’humour et de malice", elle regrette que la postérité ne retienne "que Bambi". Quand il n’est pas éclipsé par sa création.

"Tout le monde pense que Disney l’a inventé. Le crédit ne lui revient même pas et pendant ce temps, ils amassent des millions", s’insurge Mme Wyler, saluant "un sentiment de rédemption" dans la reconnaissance accordée par la ville de Vienne.