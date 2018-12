Farm Prod fait le M.U.R.

Un évènement artistique complet dédié au street art est organisé par l'asbl Costik qui invite cette fois-ci le collectif Farm Prod, il débutera le 28 décembre par la réalisation d’une peinture en direct.

Le collectif bruxellois Farm Prod est composé de membres aux horizons divers, qui officient pour le même amour de la peinture depuis 2003. Malgré des personnalités et techniques diverses, les artistes singuliers parviennent à créer un ensemble homogène et soudé. A travers des expositions, des performances et des réalisations de peintures murales, le collectif étend ses activités de l’intérieur à l’extérieur. Les membres du crew parviennent à réaliser des oeuvres abstraites et réalistes avec une grande facilité, rendant possible l’exploration visuelle dans des univers colorés ou plus sombres.

Farm Prod est invité par Costik et proposera un live painting du 28 au 30 décembre, suivi d’une inauguration le 30. L’exposition couvrira la période du 31 décembre au 27 janvier. Une bonne occasion de découvrir le travail du collectif et rencontrer les artistes.