Exposition : sculptures et animaux totems dans l’exposition "Sacred Animals" chez Choses

Alors que le sort du secteur culturel est toujours incertain, les musées ou lieu d’expositions se réjouissent de pouvoir, tant bien que mal, continuer à accueillir du public et d’exposer le travail des artistes. Dès ce 24 avril, c’est au tour de la boutique Choses d’inaugurer sa nouvelle exposition "Sacred animals", présentant le travail de Bénédicte Van Caloen et Martine Rolin. Art et objets décoratifs du quotidien se mêlent dans ce magasin au cœur de Bruxelles, où chaque objet a une histoire qu’on se plaît à raconter.

Totems, animaux sanctifiés ou doux personnages à l’allure fragile… "Sacred Animals" nous emmène aux frontières de l’imaginaire. C’est autour d’un intérêt commun pour l’Egypte, ses divinités et sa mythologie en lien avec le règne animal que s’est construite cette exposition en duo. Bénédicte Van Caloen, plasticienne et sculptrice, travaille autant le bronze que le papier autour de différentes techniques. Déjà exposées chez Choses auparavant, ses énigmatiques sculptures prennent des allures de personnages anthropomorphes, fins et élégants.

A ses côtés dans cette exposition en duo, Martine Rolin, artiste et photographe. Ses animaux totems sont quant à eux, réalisés en peinture aux pastels ou à l’encre de chine, et texturés grâce à une superposition de matériaux comme le tissu ou le papier de soie.

Sensibilisées à la pratique de l’art-thérapie (Bénédicte Van Caloen étant art-thérapeute de formation), les deux artistes présentent une production artistique inspirée au plus près de la vie réelle. L’exposition dévoile dès lors des œuvres directement issues des émotions et du vécu des deux artistes, comme une invitation à se reconnecter à soi-même.

Informations pratiques

Exposition "Sacred Animals"

Du 24 avril au 9 mai 2021

Choses

499 Chaussée de Waterloo

1050 Ixelles