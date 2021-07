Exposition – Le beffroi de Mons : l’histoire d’une incroyable restauration (1983-2015)

En partenariat avec Télé MB, l’AWAP (DGO4) et le service des Archives de la Ville de Mons, et des nombreux acteurs qui ont participé de près ou de loin à ce chantier hors norme.

Revivez cette incroyable aventure architecturale et humaine, grâce aux nombreux dessins, plans, photos, vidéos, peintures et objets issus des collections de la Ville de Mons, précieusement conservés.

Au cœur de l’exposition, une série de témoignages et capsules vidéos inédites (tailleur de pierre, ingénieur, archéologue, etc.) racontent l’histoire de cet incroyable chantier.

L'affiche de l'expo © Ville de Mons

Seul beffroi baroque de Belgique, il a été construit entre 1661 et 1672 par Louis Ledoux (architecte sculpteur) et Anthony Vincent (architecte arpenteur). Symbole de la ville de Mons et point de repère important, l’édifice a été construit à la suite de l’effondrement de la "Tour à l’horloge" pour cause de vétusté.

Pour des raisons de protection civile notamment, les autorités furent contraintes de reconstruire une nouvelle tour qui prit le style de l’époque. Lever du soleil, ouverture des portes, couvre-feux, heure de travail et de repos, alertes incendies, par le biais du guetteur, le beffroi rythme alors la vie quotidienne des Montois.