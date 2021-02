Exposition immersive dans l'œuvre de Gustav Klimt dès le 24 mars à la galerie Horta

L’exposition Gustav Klimt, The Immersive Experience se tiendra du 24 mars au 5 septembre à la galerie Horta à Bruxelles. Le public pourra découvrir les œuvres du maître symboliste autrichien en trois dimensions, mais aussi à l’aide de la technologie de la réalité virtuelle.

► Vers le site de l'exposition

Le public pourra voir les œuvres phares de l’artiste, comme le Baiser. Tout le panel de ses réalisations et l’ensemble de ses séries les plus célèbres sont abordés. Mais l’exposition mettra aussi en lumière les réalisations architecturales de Gustav Klimt.

L’idée de cette exposition et notre envie étaient d’offrir une introduction la plus complète et la plus illustrée possible à cet artiste hors du commun.