Exposition : IMG | des images qui se regardent - Quand l’art fait un clin d'oeil à la science

L’ULB et le Musée d’Ixelles se sont associés pour l’exposition ".IMG | des images qui se regardent " qui rassemble des visuels issus de deux univers lointains, l’art et la science. A bien y regarder, des analogies surprenantes existent entre tableaux et images de microscopie. Le tout dans une scénographie translucide qui multiplie les confrontations.

9 images Exposition : IMG | des images qui se regardent © Xavier Ess - RTBF

C’est à l’initiative de l’organisation Ohme qui explore les liens entre Arts et Sciences qu’est née cette exposition rassemblant des images de sciences et des reproductions d’œuvres d’art. Cette confrontation forme un dialogue inédit qui s’articule sur des parallélismes, des confrontations, des analogies ou des différences. Ainsi Le Christ apaisant la tempête de James Ensor (1906) résonne parfaitement avec cette "tornade" issue de l’Unité de Chimie Physique Non Linéaire de l’ULB, capturée par Florence Haudin. Le mouvement, la forme, les couleurs se répondent.

9 images Le Christ apaisant la tempête, James Ensor , 1906 (antidaté 1891) © Musée d'Ixelles image issue de l'Unité de Chimie Physique Non Linéaire réalisée par Florence Haudin, © Département de Chimie - ULB

.IMG | des images qui se regardent a été conçue par Camilla Colombo de Ohme qui a soumis une sélection d’images issues la Faculté des Sciences à Claire Leblanc, la directrice et conservatrice du Musée d’Ixelles. Le musée est en rénovation jusqu’en 2023 et est justement en train de numériser les œuvres (10.000 au total) de sa collection. Une seule consigne : un choix le plus instinctif possible.

L’œil ne voit pas les choses mais des figures de choses qui signifient d'autres choses - Italo Calvino, Les Villes invisibles

Théo Van Rysselberghe, Anna Boch, Gustave De Smet, Alfred Hazledine, Pal Horvarth, Léon Spilliaert ou Eugène Laermans se confrontent aux cristaux de biopolymères, aux cellules de feuille de peuplier, à l’exosquelette de Cataglyphis Bombinus la fourmi argentée du Sahara et autre précipité chimique. Et c’est tout un jeu de transparences, de chevauchements, de similitudes où les frontières entre l’art et la science s’estompent pour ne laisser la place qu’aux images. Des images dans lesquelles on peut alors, peut-être, voir autre chose nous dit Camilla Colombo.

9 images Exposition : IMG | des images qui se regardent © Xavier Ess - RTBF

9 images Exposition : IMG | des images qui se regardent © Xavier Ess - RTBF

Sortir la science des labos Ohme, fondé en 2017 par une équipe d’ingénieurs et de professionnels de la culture, rassemble des artistes, des scientifiques, des chercheurs et des étudiants pour produire ensemble des installations, des performances et des événements multidisciplinaires. Le but, dans notre époque de l’hyper-spécialisation, est de rapprocher des savoirs différents et de sortir la connaissance scientifique de sa niche.

Au plus on est dans la spécialisation, au plus on perd la vision globale, la big picture - Camilla Colombo

Tout naturellement, Ohme travaille avec le département Inforsciences de l’ULB dont la mission est la promotion des STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) enseignées à l’université.

9 images Cortège de Gilles, Fernad Verhaegen, avant 1925 © Musée d'Ixelles image issue du Laboratoire G-Time, Département Géosciences, Environnement et Société réalisée par Fatima El Atrassi, © Département Géosciences - ULB

.IMG au see U .IMG | des images qui se regardent qui mélange les disciplines, s’intègre parfaitement dans son espace d’exposition, le projet see U qui prend place sur un site de l’ancienne caserne de gendarmerie Fritz Toussaint à Ixelles. Un espace de 45.000 m2 animé quotidiennement par plus de 100 porteurs de projets, issus du monde associatif, économique, culturel, universitaire et éducatif. En pratique : .IMG | des images qui se regardent 12 > 25 août 2020 Lieu : See U, Rue Fritz Toussaint 8, 1050 Ixelles, Bruxelles Lien : https://ohme.be/studio/img/ Horaires d’ouverture: Lundi – Mardi : 10:00 – 18:00 Mercredi – Dimanche : 10:00 – 22:00