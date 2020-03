Expo : Sébastien Bonin se joue de l’Histoire de l’Art au Botanique

A l’heure de la multiplication exponentielle des images grâce au numérique et aux réseaux sociaux, la question de l’original et de la copie est dépassée. L’artiste belge Sébastien Bonin nourrit sa peinture de cette réalité : il glane des images et des idées dans les livres d’histoire [de l’art] comme dans les romans, lors d’une émission de radio ou dans un podcast, comme l’écrit Charlotte Friling dans le guide du visiteur. Titre de cette exposition : Documenti !