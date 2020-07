Expo Moto: l'essor du deux-roues liégeois

Si vous aimez les belles mécaniques, une exposition est faite pour vous. Les plus célèbres modèles de motos fabriquées en Belgique sont exposés à Liège en ce moment. Liège qui a connu une époque florissante dans les années 1900. Visite guidée de l'expo.

De la plus élémentaire à la première électrique

Saroléa, FN ou Gillet... De la plus élémentaire à la première électrique. Durant plus de 50 ans, la moto sera Belge. - © RTBF

Saroléa, FN ou Gillet... De la plus élémentaire à la première électrique. Durant plus de 50 ans, la moto sera Belge. L'histoire n'est pas forcément connue du grand public, pourtant, notre pays -et Liège en particulier- auront joué un rôle essentiel dans l'essor des deux-roues.

Une aventure qui démarre à la fin du 19ème siècle. Sandra Damus, Chargée des expositions au Musée de la Vie Wallonne: "Il y a eu beaucoup d'ateliers qui s'occupaient de fabrication de munitions, d'armes ... qui se sont progressivement diversifiés vers la fabrication de vélos. Et puis, naturellement, il manquait finalement la moto".

"Ils ont fait tout de suite des compétitions" poursuit Jacques Menier, restaurateur de motos au Musée de la Vie Wallonne. "Ils ont remporté des prix et des prix invraisemblables dans toutes les disciplines. C'est ça qui les a fait connaître".

Des modèles phares ou remplis d'histoire

Un avènement que le Musée de la Vie Wallonne a décidé de raconter à travers cette exposition. Dans un décor original, on y découvre des modèles phares des marques belges mais aussi quelques motos plus exceptionnelles remplies d'histoire, comme cette Gillet Tour du monde de 1925.