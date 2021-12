Europalia Lines and Tracks – Au Centre de la Gravure à la Louvière

La sélection d’affiches, complétée par des objets historiques, a été réalisée en collaboration avec Pieter Neirinckx, Historien de l’art et conservateur au Musée de l’Industrie de Gand .

Ces affiches , complétées d’objets historiques, sont le reflet du design graphique et de la vie quotidienne en Belgique à partir du début du 20e siècle.

Jusqu’au 27 février 2022 au Centre de la Gravure à La Louvière. Infos : www.centredelagravure.be



Cette exposition est conçue à partir des collections de la SNCB – Train World Heritage ; du Flanders Fields Museum (Ypres) ; du Sincfala – Musée de la région du Zwin (Knokke-Heist) ; de l’Université de Gand ; du Mundaneum de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Mons) ; du Musée communal des Beaux-Arts d’Ixelles ; du Musée de la Vie wallonne de la Province de Liège ; de Ma Maison de Papier (Bruxelles) ; des Archives de la Ville d’Anvers et de la Ville de Gand ; et des collections privées de S. Massonet, J-C. Geluck et P. Neirinckx.